“Npc Colombia”, prosegue il progetto: tornano a Rieti 18 giovani cestisti sudamericani

RIETI - Nuovo emozionante capitolo del progetto "Npc Colombia". Nella serata di lunedi 22 gennaio diciotto giovani cestisti colombiani, e cinque accompagnatori, sono sbarcati a Fiumicino per una nuova avventura nel capoluogo reatino, grazie alla collaborazione tra Npc Rieti e Associazione Sueños International.



Accompagnati dallo staff amarantoceleste presso l'Ostello di Villa Franceschini a Contigliano, che li ospiterà per tre settimane, da oggi fino al 13 febbraio, i giocatori saranno impegnati in allenamenti, match e attività extra sportive, con visite nei luoghi più suggestivi di Rieti e della provincia. Si tratta dei diciotto migliori prospetti della palla a spicchi colombiana, con ottimo profitto anche in ambito scolastico.



Ricordiamo che il progetto "Npc Colombia" nasce per dare maggiore impulso all'integrazione e alla socialità attraverso lo sport, linguaggio universale, nel solco di un'attività internazionale di ampio respiro che si va ad aggiungere alle attività europee previste con l'ingresso nell'Emca.