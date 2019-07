© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sì sono archiviati ieri i campionati assoluti regionali disputati allo stadio Raoul Guidobaldi di Rieti. Per la Studentesca Milardi protagonista assoluta Livia Caldarini che dopo il doppio titolo italiano allievi negli 800 e nei 1500 ad Agropoli, vince i 1500 agli assoluti regionali e ritocca il primato regionale U18 sulla distanza dopo 34 anni: il 4:25.57 nella gara di Rieti, per l’allieva di Carlo Festa, non è solo il nuovo PB di quasi 5 secondi ma, appunto, anche il nuovo primato laziale, che reggeva dal 1985 (4:25.98 di Tullia Orietta Mancia, classe 1968, della Frascati Cises), stabilito a Roma 34 anni e due giorni fa. Dopo una stagione invernale complicata a causa degli infortuni Caldarini è riuscita ad emergere nella stagione all’aperto.Sempre al femminile Nei 200 vittoria del titolo regionale per Valeria Simonelli (Studentesca Milardi) con il tempo di 24.35. Nel giavellotto a vincere è stata Ludovica GiannursiniAl maschile sugli scudi Giorgio Trevisani che vince gara e titolo nei 200 con il nuovo record personale portato a 21.28. Sempre tra gli uomini primo gradino del podio per Cristian Colato nel Martello con 43,92. Nei salti vittoria per Michele Esposito nel lungo con 7,07.Tra i fuori classifica nei 100hs il miglior tempo è 13.78 (-0.8) di Giulia Latini (Carabinieri), ostacolista di casa che però è fuori classifica. Secondo tempo per Maria Enrica Spacca nei 400 (53,79)Nei concorsi vittoria casalinga nel triplo per Filippo Morseletto con 14,88 (+0.1) al quarto salto e nuovo personale con un miglioramento di 28 centimetri. Nel disco è Pietro Peron a primeggiare con 39,32. Gara del giavellotto e titolo regionale a Giovanni Bellini: per lui 66,45 al primo lancio.