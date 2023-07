“Terra chiama Luna” al TanciaHostelHouse sul Monte Tancia

RIETI - Tutti col naso all’insù questa sera con lo sguardo rivolto verso il nostro unico satellite nell’iniziativa “Terra chiama Luna” presso il TanciaHostelHouse sul Monte Tancia, uno dei luoghi d’osservazione privilegiati in Sabina, nel territorio di Monte San Giovanni. Questa sera a partire dalle 18 appuntamento con il professor Andrea Banchelli il quale nel presentare l’iniziativa ricorda come “la Luna è più di ogni altro –spiega il professor Banchelli- l’astro che ha accompagnato a tutte le latitudini e in tutte le epoche le traiettorie della civiltà umana e possiamo star certi che, come fu tra i ‘60 e i ‘70 del XX secolo, i programmi di conquista per un nuovo sbarco umano entro il decennio, susciteranno entusiasmi e grandi prospettive.

L'iniziativa

Nell’iniziativa Terra chiama Luna, parleremo del programma Artemis, di Elon Musk, di Starship, delle tecnologie, dei tempi e dei costi di questa grande impresa. E anche delle perplessità che intorno ad essa è lecito nutrire”. Banchelli spiega come verrà introdotto il tema. «Ci arriveremo - dice- attraverso la letteratura, con le parole di chi ha avuto la sensibilità di raccogliere la voce della Luna e grazie a essa esplorare nuove mappe per comprendere il mondo.

Lo faremo con Astolfo alla ricerca sulla Luna del senno di Orlando per affrontare l’arcano conflitto tra amore e follia, con Galileo che cambia la Storia osservandone ombre, crateri e sfericità, con Leopardi che alla Luna chiede il senso delle cose che neppure la scienza è in grado di cogliere».

La serata

«Terra chiama Luna – prosegue il professor Banchelli- è un’occasione, aspettando il blu profondo del cielo del Tancia, per rimettere la Luna al centro dell'attenzione in un momento particolare in cui il genere umano vive trasformazioni epocali ma sta anche perdendo connessioni culturali, se volete spirituali e confidenziali, con la notte e i tempi distesi del cielo stellato». Al termine della serata c’è anche la possibilità di cenare presso l'Ostello e seguire osservazione strumentale del cielo con Astronomitaly.