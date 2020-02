RIETI - Allerta coronavirus, il punto della Asl sulla giornata di oggi: nessun caso sospetto o accertato al momento.



"Questa mattina, mercoledì 26 febbraio - spiega la nota - presso l’Ospedale de’ Lellis di Rieti, si è riunita, per il terzo giorno consecutivo, l’Unità di Crisi Aziendale Covid-19.

L’Azienda Sanitaria Locale di Rieti precisa che al momento, nella provincia di Rieti, non vi sono casi di infezione da coronavirus.



L’Azienda Sanitaria Locale di Rieti invita tutti i cittadini alla calma e ad evitare situazioni di immotivato allarmismo, che possono degenerare in procurato allarme e non ultimo, a reperire le informazioni e a seguire gli aggiornamenti sulla situazione in atto, attraverso i siti del Ministero della Salute e della Regione Lazio.

Si ricorda infine che nel Lazio, ad oggi, non vi sono casi autoctoni di Covid-19".

