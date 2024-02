Rieti, assolto dall'accusa di corruzione in Toscana l'attuale commissario straordinario della Asl di Rieti Mauro Maccari

RIETI - Assolto a Pisa, per una vicenda che riguardava l'attività in Toscana, l'attuale commissario straordinario della Asl di Rieti, Mauro Maccari.

Il commissario straordinario dell’Asl di Rieti, Mauro Maccari, è stato assolto ieri nel processo, che lo vedeva imputato a Pisa, per una vicenda che riguardava le regionali in Toscana del 2015. Sotto processo erano finiti anche l’ex direttore di psichiatria dell’Asl pisana, Alfredo Sbrana, e l’ex capo di gabinetto in Regione, Ledo Gori. Tutti assolti perché, secondo la sentenza di primo grado, «il fatto non sussiste». Maccari e gli altri due imputati era finiti nell’inchiesta della Procura di Pisa per un presunto incarico in Asl in cambio di voti. Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 5 anni per Gori e 7 per Sbrana e il commissario straordinario dell’Asl di Rieti. Ma ora il tribunale pisano ha stabilito che non ci fu corruzione.