RIETI - L'ascensore che collegherà via San Pietro Martire con piazza Cesare Battisti, a Rieti, ha superato il collaudo. Ora, per la sua entrata in funzione, manca un ultimo certificato. Un progetto che prese le mosse nei Plus del 2013.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, DOMENICA 22 MARZO © RIPRODUZIONE RISERVATA