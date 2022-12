Viola la sorveglianza speciale: i carabinieri arrestano giovane reatino

RIETI - I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Cittaducale hanno tratto in arresto in flagranza un venticinquenne di Rieti, già noto alle Forze di Polizia, per inosservanza degli obblighi inerenti alla Sorveglianza Speciale.

L’uomo, sottoposto alla misura della Sorveglianza Speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel Capoluogo di provincia per la durata di un anno, è stato notato dai militari operanti sulla SS 4 Salaria, fermo e nelle vicinanze della propria auto. Il giovane non è stato in grado di fornire ai Carabinieri intervenuti alcun motivo plausibile che giustificasse l’allontanamento da Rieti.

L’arrestato, dopo il fotosegnalamento, è stato condotto presso la propria abitazione di residenza in regime di arresti domiciliari, a disposizione della Procura della Repubblica di Rieti.