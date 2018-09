RIETI - Sabato 22 settembre gli Arieti verranno presentati alla città, agli amministratori comunali, ai tifosi e alla stampa. L'appuntamento è per le 17 nella Sala Consiliare dove atleti e dirigenti si incontreranno con il sindaco Antonio Cicchetti, il delegato allo Sport, Roberto Donati e il vescovo Mons. Domenico Pompili.



Sucessivamente tutti i ragazzi del settore giovanile formeranno un nutrito gruppo e, atttraverso via Roma arriveranno presso la statua della Lira. Grazie allo sponsor Bar della Lira verrà allestito un palco che ospiterà non solo i giocatori vecchi e nuovi partecipanti al campionato nazionale di B ma anche alcuni ospiti importanti. Fra questi sarà presente il nazionale italiano Maxime Mbandà in rappresentanza della società Zebre di Parma con le quali esiste un rapporto di collaborazione.



Inoltre saranno sul palco anche i rappresentanti della cooperativa "Il Volo" che, in attuazione del progetto "Integrazione con la palla ovale" in accordo con la Prefettura di Rieti curano l'inserimento nel tessuto sociale dei migranti presenti nella nostra città.



Fra gli invitati anche l'ex sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, a testimonianza del proseguimento del lavoro di sensibilizzazione post terremoto posto in atto dagli Arieti grazie allo spazio riservato sulle maglie di gioco al nome della sfortunata cittadina. Al termine della serata danze, musica e quant'altro per il divertimento di tifosi e giocatori.



Domanica pomeriggio a partire dalle 15 allo Iacoboni quadrangolare, tra le partecipanti anche l'Union Rugby L'Aquila.



