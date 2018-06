di Massimo Cavoli

RIETI - Questa volta, in tribunale, Enrico Aragona è comparso come parte offesa, non più imputato in processi scaturiti dalla sua attività di ex comandante della polizia municipale di Rieti, al termine dei quali è stato peraltro sempre assolto con formula piena. L’ultima assoluzione è stata quella pronunciata dalla Corte dei Conti che, in sede di appello, ha annullato la condanna a pagare 500 euro per il disservizio arrecato all’amministrazione in merito al caso dei verbali annullati, uno dei...