Rosatelli, la professoressa Anna Crisostomi a Parma per il Teachers’ European Forum

RIETI - L’IIS “C.Rosatelli” di Rieti, mostra una visione multiprospettica guardando al futuro dell’educazione. Il MIM, attraverso l’Ufficio 4, ha infatti promosso la partecipazione della professoressa Anna Crisostomi, docente presso il Liceo delle Scienze Applicate Quadriennale dell’Istituto, al primo Teachers’ European Forum di Parma.



Il Convegno, che si tiene presso la Scuola per l’Europa di Parma oggi e domani, sotto l’alto patrocinio del Ministero dell’Istruzione e del Merito, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero degli Affari Esteri, vede la partecipazione di docenti provenienti dall’Italia e dall’Europa, che verranno formati da relatori di altissimo rilievo, quali Carmel Coonan, docente Ca’Foscari e luminare nell’ambito della didattica CLIL (caratterizzante il Liceo Quadriennale) o Alberto Melloni, docente Università di Modena-Reggio Emilia, nonché Chief Scientific Advisor della Commissione Europea.



Il confronto riguardo metodologie e strategie educative che guardino all’Europa, ai suoi valori fondanti e preparino gli studenti ad un mondo in continuo cambiamento è ciò che da sempre caratterizza l’azione didattica del “Rosatelli” che, particolarmente (ma non esclusivamente), nella sua declinazione del Liceo Quadriennale si rivela all’avanguardia, focalizzandosi su una didattica di respiro internazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA