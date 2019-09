© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nel centro distribuzione Amazon di Passo Corese si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso “Ho trovato il posto giusto per me”. Ai dipendenti è stato chiesto di raccontare l’azienda dall’interno, evidenziando le sfide e le opportunità incontrate lungo il loro percorso lavorativo, mettendo in luce le ragioni della propria soddisfazione professionale. Un’apposita giuria ha valutato tutti gli elaborati selezionando i due vincitori: Denise di Marco e Andrea Buiarelli.Denise di Marco ha riletto la sua esperienza presso il sito di Passo Corese rifacendosi al mondo magico della celebre saga di Harry Potter, raccontando la propria crescita personale e professionale e l’importanza delle relazioni nate con i colleghi.Andrea Buiarelli ha invece voluto raccontareuna giornata di lavoro, condividendo i propri pensieri e il proprio stato d’animo nei diversi momenti che caratterizzano il turno di lavoro, dove – sottolinea – sono molte le occasioni in cui si percepisce di «essere coinvolti direttamente in una costante e comune ricerca di un ambiente di lavoro migliore e più efficiente».Denise e Andrea, festeggiati in occasione di una breve cerimonia a inizio turno, sono stati premiati con un viaggio a Seattle alla scoperta del quartier generale di Amazon. Al viaggio premio,che si terrà nel mese di ottobre, parteciperanno anche i vincitori del medesimo concorso presso i centri di distribuzione di Castel San Giovanni (PC) e Vercelli e i centri di smistamento di Casirated’Adda (BG) e Castel San Giovanni (PC).