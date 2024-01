Tre allievi ufficiali dell'Accademia militare di Modena in visita al comando provinciale carabinieri

RIETI - Nei giorni scorsi, tre giovani cadetti provenienti dall’Accademia Militare di Modena hanno visitato il Comando Provinciale Carabinieri di Rieti. I tre Allievi Ufficiali, ricongiuntisi alle rispettive famiglie in occasione delle festività natalizie, sono Riccardo Conforzi, classe 2002, originario di Rieti (frequentatore del 204° Corso “Volontà”), Chiara Dionisi, classe 2002, nata a Bari, ma di origine reatine e Giulia Rosati, classe 2004 di Rieti (entrambe frequentatrici del 205° Corso “Fierezza”).

I giovani militari sono stati ricevuti dal Comandante Provinciale, Colonnello Valerio Marra, e dal Comandante della Compagnia di Rieti, Maggiore Salvatore Beneduce, i quali, dopo il consueto scambio di auguri, si sono intrattenuti a colloquio con i futuri Ufficiali illustrando loro la delicata funzione che rivestiranno una volta assegnati ai vari reparti dell’Arma.

Il loro iter formativo prevede un biennio presso l’Accademia Militare terminato il quale conseguiranno la nomina a Sottotenente in servizio permanente effettivo dell’Arma dei Carabinieri. Raggiungeranno, quindi, la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma per ulteriori tre anni di studio che concluderanno con la promozione a Tenente e il conseguimento della laurea magistrale in Giurisprudenza.

Nella veste di futuri Comandanti di uomini e donne, si troveranno quindi a dover affrontare numerose sfide: i giovani allievi dovranno saper attingere dalle nozioni apprese nel corso degli studi effettuati presso l’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma nonché dal vastissimo patrimonio morale raccolto con sacrificio dall’Arma nel corso dei suoi gloriosi duecentodieci anni di storia.

Agli Allievi Ufficiali, i migliori auguri di una brillante carriera da parte di tutti i Carabinieri del Comando Provinciale di Rieti.

Nell’occasione si rappresenta che il concorso pubblico per l’ammissione al 206° corso dell’Accademia Militare di Modena, per la formazione di base di 65 Allievi Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, è attualmente in atto e che il termine per la presentazione delle rispettive domande di partecipazione è stato prorogato fino al 29 gennaio 2024 (ulteriori informazioni sul sito www.carabinieri.it).