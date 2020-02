© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - L’Istituzione Formativa di Rieti, con il Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Amatrice, ha preso parte al Contest Unioni Regionali Cuochi Centro Italia 2020, promossa dall'Unione Regionale Cuochi Umbri in occasione dell’evento “A Porte Aperte 2020”.“Esperienze di bosco” è il tema al centro del Contest in cui Ramon Micarelli, ex alunno del Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Amatrice ha ottenuto una meritata medaglia d'argento.Medaglia di bronzo per Mario Palamides e Gianmarco Antonelli, allievi IV anno accompagnati e preparati dallo chef Elia Grillotti, presidente della Federazione Italiana Cuochi di Rieti e docente dei IV anni dell’Alberghiero di Amatrice.«Il nostro obiettivo – ha spiegato la direttrice del Centro di Formazione Professionale Anna Fratini - è soprattutto quello di offrire un'opportunità di crescita agli studenti. Dietro alla partecipazione ad un concorso ci sono studio, ideazione della ricetta, progettazione del piatto, ricerca dell'equilibrio tra i sapori e tantissime prove. Il risultato di oggi dunque è una grande soddisfazione e gratificazione non solo per gli allievi, ma per tutta la nostra scuola».