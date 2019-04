RIETI - Festa della liberazione, le variazione al calendario di raccolta rifiuti porta a porta e al servizio di trasporto pubblico locale.



In occasione della festività del 25 aprile il servizio di raccolta porta a porta non verrà effettuato.

"Asm coglie l’occasione - spiega una nota dell'azienda - per ricordare che, attraverso l’applicazione “Junker”, è possibile ottenere qualunque informazione utile in merito alla gestione della raccolta differenziata e collegandosi al sito internet aziendale è possibile scaricare il calendario annuale contenente tutte le variazioni al servizio di raccolta per le festività 2019".



Il servizio di trasporto pubblico locale osserverà l'orario festivo vigente.