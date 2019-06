LE SEMIFINALI

RIETI – Poggio Mirteto e Real Monterotondo Scalo staccano il pass per la finale del Trofeo Ciccaglioni. Grande gioia per le due squadre, autrici di un campionato chiuso rispettivamente in terza e seconda posizione. Lo scontro per la Coppa è previsto domenica pomeriggio al Gudini (orario da definire).Tra le mura amiche, il Poggio Mirteto supera 2-0 il Passo Corese. Decisive le reti di Del Bufalo e Marcelli. Renzo Fois, mister dei padroni di casa: «Una vittoria arrivata al termine di una gara giocata con la testa e con sprazzi di bel calcio. Eravamo consapevoli che, contro una formazione composta da alcuni ragazzi impiegati anche in categorie superiori, la posta in palio sarebbe stata altissima. Ora affronteremo la finale consapevoli delle nostre capacità. Un plauso a tutti ed in particolare agli autori dei due gol».Manolo Scardocci, allenatore dei coresini: «Nel primo tempo abbiamo dominato, poi due infortuni difensivi ad inizio ripresa ci sono stati fatali. Siamo rammaricati per il risultato, ma non per la prestazione: la squadra ha giocato una buona partita e talvolta, come è capitato in questa semifinale, si può perdere solo per degli episodi. Un sincero ringraziamento alla società e al direttore tecnico Sabino Fioravanti per avermi concesso l'opportunità di allenare un gruppo di ragazzi seri e determinati».Termina 4-2 la sfida tutta romana tra Real Monterotondo Scalo e Brictense. Alla squadra ospite non basta la doppietta di De Mari.