Lunedì 8 Aprile 2024, 00:10

RIETI - Nasce a Poggio Mirteto la nuova Pro loco. Chiusa dopo 4 anni l’era di Federico Iaboni, i soci hanno rinnovato il direttivo ad iniziare dal presidente che per il prossimo quadriennio sarà Fabio Broccoletti. Dopo le elezioni è nata una Pro loco giovane e piena di energie, disponibilità e volontà, prerogative essenziali per una associazione importante come quella mirtense chiamata a gestire e a collaborare a grandi eventi.

L'obiettivo. «Voglio ringraziare tutti i componenti del nuovo direttivo – ha detto il neo presidente Fabio Broccoletti - per aver accettato il mio invito ad entrare a far parte della squadra. Ho 42 anni, sono cresciuto a Poggio Mirteto, provengo da una famiglia di commercianti dalla quale ho acquisito l’esperienza e la formazione gestionale e direttiva di un impresa. Ho esperienze lavorative nei locali notturni anche da Dj da quando ho 16 anni e questo mi ha dato una formazione artistica e organizzativa degli eventi e nel mondo dell’intrattenimento. Sono motivato nell’essere alla guida di un associazione molto importante per il nostro paese la quale gestisce o collabora ad eventi di assoluto spessore. Basti pensare alla rassegna Grande cinema Italiano, al Carnevalone Poggiano e quello dei bambini, alla sagra della bruschetta, la festa del patrono San Gaetano, il mercatino di primavera il 2 giugno, l’8 dicembre il mercatino di Natale con la sagra della padellaccia e altri in collaborazione con altre associazioni. Abbiamo in cantiere nuovi eventi sui quali lavorerà con il direttivo per metterli in programma già da quest’anno. Tra le mie volontà quella di collaborare con la altre associazioni e Pro loco della Sabina per far conoscere ancor di più ai turisti ciò che offre il territorio. Doveroso il ringraziamento al direttivo targato Iaboni che ci ha preceduto e poi Bruno Sciarra per il suo operato svolto nella Pro loco da tantissimi anni. Non da ultimo l’amministrazione comunale che ci ha accolto con l’augurio di benvenuto e buon lavoro per lo sviluppo sociale turistico culturale storico e naturalistico di Poggio Mirteto. Il nostro obiettivo è di tramandare le esperienze e rinnovare le tradizioni. A breve partiranno la campagna promozionale e piccoli eventi per il tesseramento».

Gli incarichi. Ecco le cariche: il presidente è Fabio Broccoletti; vice Flavia Mezzanotte, segretario Erika Mei, tesoriere Desirée Ottaviani e poi i consiglieri Andrea Ruggeri, Andrea Felici, Elisabetta Montesi, Federico Pallocci, Lorenzo D’Angeli, Marco D’Ovidio, Maria Giovanna Pieroncini, Mauro Antonini, Michele Borrelli, Pier Luigi Sautelli e Simone Carbonara.