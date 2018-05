di Renato Leti

RIETI - Nel recupero dell'ultima giornata del campionato di Prima categoria tra Selci e Poggio Mirteto (gara sospesa domenica scorsa per impraticabilità di campo dopo soli cinque minuti di gioco) è il Poggio Mirteto ad espugnare il campo del Selci con un rotondo 5-1 che già dal punteggio offre una dimostrazione della differenza tra le due contendenti vista oggi in campo. In conseguenza di questo risultato nell'ultimo turno di playout programmato per domenica prossima il Poggio Mirteto ospiterà al Valletonda l'Alba Sant'Elia mentre il Selci affronterà in trasferta il Grotti.



I mirtensi passano in vantaggio al 17' del primo tempo con Iacobelli che gira in rete un pallone proveniente da calcio d'angolo e raddoppiano al 27' su calcio di rigore con Luciani (oggi autore di una tripletta) concesso per un fallo in area di Malizia su Villanucci. Al 36' prova a reagire il Selci con una conclusione di Malizia ed al 40' con un'incursione di Luciani ma in entrambi i casi si fa trovare pronto il portiere Filippetti. Al 42' Luciani sigla il 3-0 in contropiede: sul primo tiro il pallone rimbalza sul palo ma è lesto l'attaccante ospite nella ribattuta in rete. Al 14' della ripresa Ouho serve in corsa Toma che tira di prontezza ma il pallone termina alto ed al 24' ci prova Migliorati con un bel diagonale che finisce a lato. Al 25' terzo gol personale di Luciani che riprende una prima respinta di Giambernardini ed al 40' Fiori porta a cinque le marcature del Poggio Mirteto. La gara appare ormai senza storia ma sono ancora due giovani del Selci a non demordere: al 39' con uno scatto sulla fascia destra di Toma che effettua un cross sotto porta non raccolto dai propri compagni ed al 46' con una bella azione di Miceli che realizza il gol della bandiera per i padroni di casa.



I COMMENTI

Giampiero Sabuzi, tecnico Selci

«Il risultato è frutto della differenza tecnica vista sul campo dovuta anche all'esperienza di tanti giocatori avversari che, oltretutto, ho visto crescere io stesso negli anni trascorsi nel settore giovanile della Sabina. Un punteggio pesante ma dobbiamo obiettivamente accettare il verdetto maturato sul campo».

Matteo Antonelli, tecnico Poggio Mirteto

«Una bella gara che conferma la nostra striscia positiva di questo finale di stagione. Un gruppo di ragazzi validi e volenterosi sui quali punteremo in previsione futura e un plauso particolare a Luciani per i tre gol realizzati e per l'impegno che mostra in ogni partita».

Marco Sautelli, dirigente Poggio Mirteo

«I valori del nostro gruppo alla fine sono venuti fuori e un grande ringraziamento va rivolto ai giocatori, ai dirigenti ed a tutti quelli che ci hanno sostenuto nel corso della stagione. Un grazie particolare al nostro tecnico Matteo Antonelli per la sua grande disponibilità e per la grinta trasmessa a tutta la squadra».



IL TABELLINO

Selci : Giambernardini, Toma, Gaetani (1' st Sabuzi), Di Giovanni, Malizia (1' st Migliorati), Cazan, Tirla (35' st Miceli), Tessicini (15' st Murati), Vita (6' st Ouho) , Luciani, G.Spurio. A disp. Zanghi, Serafini. All. Sabuzi

Poggio Mirteto : Filippetti, Masci, De Santis (33' st Calvani), Gattarelli (25' st Ferraioli), Villanucci, Avenali, Mocci, De Laurentiis, (15' st Bertoldi) Luciani (25 'st Quomdastefano), Iacobelli (6' st Pezzotti), Fiori. A disp. A.Spurio, Ottaviano. All. Matteo Antonelli

Arbitro : Crescenzi di Viterbo

Reti : 17' pt Iacobelli, 27' pt (rig.), 42' pt e 2t' st Luciani, 30' st Fiori, 46' st Miceli

Note : ammoniti Malizia, Fiori; angoli: 8-3

