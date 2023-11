Domenica 26 Novembre 2023, 00:10

RIETI - In principio fu Rodolfo Marcheggiani, un’azienda a conduzione familiare situata tra i colli di Fara che si occupava del commercio dei cereali. Oggi, più di 40 anni dopo, la Du.Ma. di Roberta Marcheggiani e Stefano Duranti è l’unica azienda farense presente all’interno del polo della logistica di Passo Corese, che spicca tra colossi internazionali e ambisce ad alzare l’asticella della produttività e della qualità grazie a un lavoro sinergico tra storia, rappresentata da Roberta e Stefano, e futuro incarnato dai figli Samanta, Federico, Alessandro ed Emanuele. Oggi la Du.Ma. grazie a sofisticate tecnologie e al lavoro dei 12 dipendenti si occupa di alimentazione zootecnica, produce e consegna in tutto il Lazio - e anche fuori i confini regionali grazie alla collaborazione con aziende leader del settore a livello nazionale – mangimi per ovini e bovini, realizzando formule personalizzate.

La filosofia aziendale. «Ci rechiamo dai clienti, acquisiamo informazioni e dati che ci permettono di preparare prodotti su misura delle esigenze degli allevamenti – spiega Samanta – aiutando l’azienda a migliorare la produzione e assicurando prodotti specifici e di elevata qualità». Una qualità che è frutto di impegno e sacrificio.

«Abbiamo sempre cercato di guardare avanti - raccontano Roberta e Stefano – Lo abbiamo fatto quando dal commercio dei cereali siamo passati, negli anni ’90, ad occuparci di mangimi, e lo abbiamo fatto anche quando è arrivato il progetto del polo della logistica. A quel punto, abbiamo colto l’opportunità che questo cambiamento, di certo non semplice, avrebbe portato». Ovvero, uno stabilimento dotato di tecnologie all’avanguardia. Grazie al nuovo sito, che sorge in via Amazon, la Du.Ma. riesce a gestire tutte le fasi di lavorazione: dall’ordine alla preparazione, dalla logistica fino alla consegna del prodotto che porta con sé il marchio della Sabina.

Il tratto distintivo. «Un tratto distintivo della nostra produzione – sottolineano - è l’approvvigionamento della maggior parte delle materie prime, che provengono dalle aziende agricole che sorgono accanto a noi. Riducendo l’impatto ambientale e avendo cura della sostenibilità energetica». Ed è a questa peculiarità che Samanta, la creativa del gruppo, vuole legare «un impegno sempre maggiore verso la specializzazione dei processi, avvalendosi in loco di alimentaristi e professionisti del settore per rendere riconoscibile il nostro prodotto allargandolo a nuovi mercati». Un’idea ambiziosa certo, ma figlia di quel percorso che dal ’90 la Du.Ma. non ha mai abbandonato per riuscire a diventare oggi «quello che - dicono Roberta e Stefano – sognavamo, soprattutto per i nostri figli».