Passo Corese, auto investe un giovane passante. Non è in pericolo di vita

RIETI - “Me lo sono visto sbucare in strada all’improvviso”. Sarebbero state queste le prime parole pronunciate dal conducente dell’Alfa Romeo 147, un uomo di 60 anni residente a Fara Sabina, che nel tardo pomeriggio di oggi, in via Giacomo Matteotti, davanti a piazza della Libertà a Passo Corese, ha investito con la sua auto un 12enne che stava trascorrendo il pomeriggio in piazza con altri coetanei.

Il 12enne, anch’egli residente in una frazione del comune di Fara Sabina, colpito dalla vettura mentre stava attraversando via Matteotti, sta bene e sembra non avere riportato lesioni. Subito dopo l’impatto, l’automobilista si è fermato e ha prestato soccorso, quindi sono stati avvisati i genitori e dopo un controllo in un vicino studio radiografico coresino è stato trasferito in ambulanza all’ospedale San Camillo de Lellis di Rieti per essere sottoposto a ulteriori accertamenti medici. Ma le sue condizioni di salute non destano preoccupazione. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Poggio Mirteto, intervenuti sul luogo dell’incidente, che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, incrociando i dati planimetrici con le testimonianze dell’automobilista, del ragazzo e dei testimoni. C’è da appurare se siano state commesse eventuali effrazioni da parte dell’automobilista, a cui carico al momento non risultano responsabilità penali, o del pedone o se sia stata una circostanza accidentale. Fortunatamente senza gravi conseguenze.