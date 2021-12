Venerdì 17 Dicembre 2021, 00:10

RIETI - Oggi pomeriggio i reatini sapranno in cosa consisterà il progetto di fattibilità (finanziato dalla Regione) del nuovo ospedale provinciale de Lellis. Alla presentazione dello studio – che si terrà nel pomeriggio nell’aula magna di via del Terminillo – saranno presenti il presidente della Regione Nicola Zingaretti, l’assessore regionale alla Sanità Alessio d’Amato e il direttore generale dell’Asl, Marinella d’Innocenzo. La nuova struttura sarà costruita su tre piani, in modo da rispettare le direttive antisismiche. E dovrebbe contenere in totale 350 posti letti, salvo alcuni aggiustamenti in corso d’opera. Il nosocomio verrà realizzato dall’Inail che ha previsto uno stanziamento di 179 milioni.

Un obiettivo raggiunto grazie proprio all’impegno del presidente della Commissione bilancio, il deputato reatino Fabio Melilli, il quale era riuscito a fare inserire l’ospedale reatino nell’elenco delle opere da realizzare. Mentre alla Asl spetterà il compito di bandire la gara per la progettazione definitiva.

«Domani (oggi per chi legge, ndr) è una giornata importante per il territorio – ha detto a Il Messaggero il deputato dem Melilli –. Parte finalmente il procedimento, la prossima tappa è la gara per la progettazione esecutiva, per fare in modo che prima dell’estate si possa procedere nella gara di appalto ed iniziare così i lavori entro il 2022. Non bisogna perdere tempo e fare in modo che in ogni passaggio non ci siano tempi morti». Melilli ha poi sottolineato l’importanza di aver fatto sinergia tra governo centrale e Regione. «Ringrazio per questo – ha affermato – il presidente Zingaretti e l’assessore d’Amato non soltanto per il lavoro fatto, ma anche con la loro significativa presenza alla presentazione. Credo che la Regione abbia lavorato bene, io ho fatto solo la mia parte presentando gli emendamenti che hanno consentito all’Inail di realizzare l’ospedale. Questo è un buon momento per la nostra provincia».

Soddisfazione per la progettazione del nuovo ospedale viene espressa anche dal consigliere regionale, Fabio Refrigeri.

«Siamo arrivati a questo risultato – ha affermato –, grazie alla sinergia tra governo e Regione. L’ospedale del centro Italia sarà un edificio all’avanguardia». Per l’azienda di via del Terminillo il nuovo e Lellisi dovrà portare una sanità di qualità. «Un investimento funzionale a rafforzare il nostro sistema salute e la sua rete di cure territoriali», aveva detto a Il Messaggero la direttrice generale Marinealla D’Innocenzo.