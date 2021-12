Giovedì 16 Dicembre 2021, 00:10

RIETI - Per il percorso della vaccinazione pediatrica, all’ospedale de Lellis di Rieti, basta seguire il colorato percorso tracciato dai palloncini. E ad accogliere i primi piccoli arriva anche il “Dottor Pesciolino”, con tanto di pantaloni a righe, naso rosso e cappello a tesa larga. Si è aperta ieri, presso l’Area prelievi dell’ospedale, la vaccinazione antiCovid-19 per la fascia dai 5 agli 11 anni. Sulla poltroncina si accomoda per prima una bambina di otto anni, Rosa di nome e di fatto, considerando l’abbigliamento in tinta con tanto di stelline glitter, «perché oggi è un giorno importante». Ad affiancarla, oltre ai clown dottori dell’Associazione RietiCuore Odv e ai pediatri vaccinatori, la madre farmacista: «Come genitore e come professionista dico che abbiamo il dovere di vaccinare i nostri bambini e ridare loro un po’ della serenità che il virus ha spazzato via. Sono loro la fascia meno protetta, io lo so bene perché l’altro mio figlio è in convalescenza proprio per Covid, ha ancora un po’ di affanno, ma sta bene. Ma ci siamo preoccupati tantissimo». Francesca, 11 anni e mezzo, è accompagnata da entrambi i genitori, e papà Paolo dice che è stata lei stessa a chiedere di essere vaccinata, «per essere un po’ più libera».

Le testimonianze

Ieri, in apertura della Campagna pediatrica antiCovid, sono stati circa settanta i piccoli vaccinati, reclutati su segnalazione dei pediatri di famiglia, perché in condizioni di particolare vulnerabilità. «Proprio perché mia figlia è una bambina fragile avevamo particolarmente paura del virus - dice una mamma intenta a compilare i moduli di consenso - per cui siamo venuti di corsa. L’altro figlio, di 12 anni, è stato già vaccinato». I piccoli pazienti fanno amicizia ed esorcizzano con i giochi di prestigio dei “medici clown” un po’ di comprensibile timore. Un’iniziativa, quella del “Percorso Alice”, voluta dalla Asl di Rieti per tranquillizzare i bambini e accoglierli in un ambiente confortevole e colorato. In sala osservazione non manca un grande schermo con i cartoni animati, da guardare con gli altri neo-vaccinati, sgranocchiando i torroncini offerti dalla Torrefazione Olimpica. Ad attendere in sala osservazione anche una nonna, che tira un sospiro di sollievo a vaccinazione della nipotina avvenuta. Intanto, Rosa ritira il suo “Attestato di coraggio” siglato dalla Asl di Rieti, e scherza con le infermiere come elegantissima prima vaccinata junior: «Avevo un po’ paura, ma non ho sentito nulla». La campagna di vaccinazione pediatrica proseguirà, dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 19, sempre presso l’ospedale de Lellis. Verrà eseguita la somministrazione del vaccino ai bambini con situazioni di vulnerabilità, segnalati dai pediatri e ai prenotati su piattaforma “prenotavaccino-covid.regione.lazio.it”, con tessera sanitaria. Intanto, il “Dottor Pesciolino” è diventato una presenza indispensabile in sala prelievi, e dopo il libro magico tira fuori il suo asso nella manica, lo spazzolino del water: «Faccio anche i tamponi, sai?». Risate generali tra i bambini e la paura dell’ago passa.