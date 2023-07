Ornella Muti in Sabina per sostenere il Fara Film festival e i giovani. Oggi la chiusura con Asia Argento

RIETI - “Sono qua, al Fara Film festival, un evento giovane fatto da giovani, perché credo sia importantissimo sostenerlo. I giovani sono il nostro futuro e vanno animati, perché se loro perdono l’entusiasmo per noi è finita”. Così Ornella Muti, ospite d’onore della seconda serata del festival ideato da Riccardo Martini e diretto da Daniele Urciuolo. L’attrice è arrivata nel borgo anche in occasione del tributo all’attore e registra recentemente scomparso, Francesco Nuti, con il quale lavorò, come progonista, nel suo film “Tutta colpa del paradiso”. “Francesco era un ragazzo speciale, particolare, malinconico, ma anche allegro e compagnone – ha detto Ornella Muti - Ho un ricordo bellissimo del set, eravamo tutti uniti, la sera si stava insieme mentre Francesco suonava la chitarra. È stato molto bello”. Ieri sera (sabato 22 luglio), nella terza giornata della kermesse, è stata la volta dell’attore e regista Sergio Rubini con la proiezione della sua pellicola “I fratelli De Filippo”. Oggi (domenica 23 luglio) la conclusione sarà affidata ad Asia Argento che terrà alle 18.30 una masterclass a Palazzo Martini per poi incontrare il pubblico in piazza Garibaldi alle 20.30 introducendo la proiezione del suo film “Incompresa” nel quale ha diretto Giulia Salerno, Charlotte Gainsbourg e Gabriel Garko. Durante l’evento, condotto da Renzo Di Falco e Claudia Tosoni, verranno presentati lo spot “Fermati al rosso, e i cortometraggi “Da capo a 12” di Adamo Dionisi e Vanessa Cremaschi e “Il ballo” di Susy Laude, con gli autori in sala, e annunciati i vincitori del concorso internazionale di cortometraggi.