Npc, battere Piacenza in funzione della griglia playout. Ponticiello: «Difesa intensa e attacco lucido»

RIETI - Rush finale per la Npc, al PalaSojourner (ore 20,30) stasera arriva la Bakery Piacenza di coach Salvemini, decima a quota 30 punti. Serve una vittoria in casa Npc, che in queste ultime quattro sfide che la dividono dai playout va a caccia del miglior piazzamento possibile per centrare il vantaggio del fattore campo.

Il coach Ponticiello presenta così la sfida: «La Bakery Piacenza è una delle compagini più in forma del girone A, reduce com’è da 5 successi nelle ultime 6 partite. Il cambio di straniero, fuori lo sloveno Besedic,dentro l’argentino Raisio, ha contribuito ad innalzare le performance degli emiliani. Decisivo per poter vincere, giocare un match intenso dal punto di vista difensivo, sviluppare in modo equilibrato e collaborativo il nostro attacco».



Così in campo

Npc Rieti: 4 Mele, 6 Da Campo, 8 Markovic, 11 Melchiorri, 14 Cassar, 21 Del Sole, 27 Sulina, 33 Zucca, 97 Novelli, 98 Reginaldi, 99 Margarita. All. Ponticiello.

Bakery Piacenza: 0 Wiltshire, 3 Criconia, 6 Bertocco, 7 Soviero, 8 El Agbani, 11 Mastroianni, 12 Maglietti, 17 Manenti, 21 Zanetti, 32 Rasio. All. Salvemini.

Arbitri: Schena (Ba) e Iaia (Br).



Le altre gare

Omegna - Gema

Desio - Salerno

Cassino - Sant’Antimo

Caserta - Libertas

Fiorenzuola - Piombino

Avellino - Crema

Herons - Legnano

Pielle - Brianza



Classifica

Pielle 52

Libertas * e Herons 46

Gema 36

Avellino, Piombino, Legnano e Sant’Antimo* 32

Crema, Piacenza, Brianza e Omegna 30

Fiorenzuola 28

Cassino 24

Desio 22

Rieti * 20

Salerno 17

Caserta * 12

*una partita in meno