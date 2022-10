Kienergia, debutto vincente: Juvi Cremona battuta 66-57, Geist super, bene Tucker e Timperi. Foto

RIETI - Buona la prima per la Kienergia Npc, la Juvi Cremona è battuta 66-57. Di fronte ad una buona cornice di pubblico, che grida alla riapertura delle curve, la Npc non fallisce il primo appuntamento stagionale. Geist è spaziale (25 punti) e guida i suoi ad un prezioso successo. In crescita anche Tucker (19 punti), tra il gruppo degli italiani bella prova di Timperi.

Il primo tempo

Parte a rilento la Npc, contratta nei primi minuti di gioco, va sotto 7-2. La reazione non tarda ad arrivare, Tucker e Geist salgono in cattedra, firmando il 12-0 di parziale. L’antisportivo di Maglietti e qualche errore di concertazione permettono alla Juvi di agguantare la parità, 16-16 al termine del primo quarto. La Npc fatica terribilmente in difesa, Tucker tira male i liberi e Iannuzzi in area domina, portando i suoi sul +10. Ceccarelli ferma il gioco e riordina le idee ai suoi, la svolta arriva al rientro: due punti facili di Tucker in area e due triple consecutive di Geist, Npc a meno 2. La Juvi non segna più, un formidabile 14-0 di parziale porta la Npc all’intervallo lungo avanti sul 33-29.

La ripresa

Al rientro i padroni di casa continuano sulla scia del secondo quarto, trovando il +8. La luce si spende qualche minuto più tardi, Iannuzzi firma il sorpasso della Juvi, ma Geist è ancora una volta il protagonista assoluto del match e assieme a Tucker permette a Rieti di rimettere le mani avanti, 48-46 per la Npc alla penultima sirena. Tucker infiamma il palazzo in avvio, anche Timperi sale in cattedra e la Npc allunga sul +7. La Juvi reagisce, Iannuzzi e Allen siglano i canestri della parità. Tortù fa 2/2 ai liberi, ma la Npc si affida al solito Geist, che a 1’ dal termina sigla la tripla del +5. Iannuzzi fa 0/2, dall’altra parte Tortù da 3 chiude i conti, la Npc trionfa 66-57.