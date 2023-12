Pesante sconfitta per la Npc a Treviglio: vince Brianza 105-80

RIETI - Sconfitta pesantissima per la Npc, al PalaFacchetti di Treviglio arriva l'ennesima figuraccia stagionale dei reatini. Il Brianza degli ex Nonkovic e Naoni passeggia sulle ceneri della Npc e il finale recita un roboante 105-80 per i lombardi. Reatini mai in partita, la squadra cortissima dimostra di non reggere due partite così ravvicinate e in campo è inguardabile, con una prova difensiva disastrosa, si intorrempe così a due la striscia di vittorie consecutive, mentre Brianza torna al successo dopo tre ko di fila.

La gara

Torna Cavallero, è buona partenza dei reatini al PalaFacchetti, Da Campo smuove la Npc, che gioca ad armi pari la prima frazione, che si conclude 21-17 per i lombardi. Nonkovic tira fuori la classica prova dell’ex e Brianza allunga, Rieti non reagisce e gli ospiti precipitano nel corso della seconda frazione, scivolando fino al meno 15. All’intervallo lungo Brianza è avanti 50-35. Male anche al rientro la difesa reatina, Brianza cresce e il distacco aumenta, con i lombardi che vanno oltre il ventello.

Alla penultima sirena, Brianza avanti 74-57. Stessa storia nell’ultima frazione, Ceparano e Caffaro continuano a colpire, Ponticiello prova a riordinare le idee ai suoi, ma è ormai troppo tardi per riprendere una partita iniziata male e finita nel peggiore dei modi per Rieti. Al PalaFacchetti termina 105-80.

Il tabellino

BRIANZA CASA BASKET: Galassi 11 (3/4, 1/3), Valesin 16 (2/3, 3/6), Lanzi 11 (1/2, 1/6), Fabiani 18 (5/8 da 2), Caffaro 16 (7/8 da 2), Naoni 5 (0/4, 1/3), Nonkovic 9 (3/6, 1/3), Ceparano 19 (5/7, 3/6), Redaelli, Lasgni ne, Baroni ne. All. Lombardi.

NPC RIETI SPORTHUB: Mele (0/1, 0/1), Da Campo 14 (4/8, 2/6), Markovic 29 (4/12, 6/10), Cusenza 4 (1/3, 0/1), Cassar 6 (2/3, 0/3), Bacchin 4 (2/4, 0/1), Cavallero 17 (3/4, 3/5), Melchiorri 2 (1/2, 0/2), Del Sole 4 (1/2 da 2), Perella. All. Ponticiello.

Arbitri: Giambuzzi (Ch) e Valletta (Pe).

Note. Tiri da 3: Brianza 10/27, Rieti 11/29. Tiri liberi: Brianza 23/25, Rieti 11/16. 5 falli: Cassar.