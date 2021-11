Kienergia, espugnare Ancona per restare in altissima quota. Ceccarelli: «Pronti per questa sfida»

RIETI - Il big match del PalaRossini di Ancona attende la Kienergia Npc. Per Ceccarelli e i suoi c’è la sfida contro i padroni di casa della Luciana Mosconi, sorpresa di questo avvio e con gli stessi punti in classifica delle due reatine. Una sfida tra due formazioni che giocano bene e difendono forte, dunque un bel test per Broglia e compagni, chiamati al riscatto dall’ultima trasferta di Roseto.

Il coach della Kienergia, Gabriele Ceccarelli presenta così la sfida con Ancona: «Veniamo da una settimana proficua sul piano sul piano degli allenamenti, abbiamo recuperato Broglia e Franco. Siamo pronti per questa sfida su un altro campo ostico, contro una squadra ben costruita e ben allenata da Piero Coen, che come noi vuole stare a ridosso delle migliori. Vogliamo provare a batterli e tornare a vincere in trasferta. Domenica è stata una bella emozione rivedere i nostri tifosi al palazzo, so che la campagna abbonamenti è ripartita alla grande, forza Rieti».

Così in campo

Luciana Mosconi Ancona: 0 Minoli, 4 Panzini, 6 Centanni, 7 Zandri, 11 Quarisa, 12 Aguzzoli, 22 Cacace, 45 Giombini, 55 Pozzetti, 65 Carboni. All. Coen

Kienergia Npc: 0 Testa, 1 Timperi, 3 Papa, 5 Buccini, 6 Vujanac, 7 Cortese, 8 Del Testa, 11 Frizzarin, 13 Timperi, 21 Broglia, 22 Antelli, 25 Franco. All.Ceccarelli

Arbitri: Colombo (Co) e De Ascentiis (Cr)

Le altre gare (IX giornata)

Real Sebastiani – Luiss Roma

Ozzano – Jesi

Rimini – Giulianova

Cesena – Senigallia

Civitanova – Roseto

Teramo – Imola

Faenza – Montegranaro

Classifica

Roseto 14

Imola, Ancona, Real e Npc 12

Rimini * e Senigallia 10

Teramo, Ozzano e Faenza 8

Faenza 6

Giulianova 4

Jesi* 3

Civitanova, Montegranaro e Luiss 2

*una partita in meno