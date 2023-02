In Prima categoria, il maltempo rinvia Alba Sant'Elia-Città di Rieti e il Monterotondo '35 torna in vetta solitario. Frenano Fiamignano e Soratte

RIETI - La pioggia che da sabato, ormai, imperversa sul reatino, rende impraticabile il "Chiani" di Poggio Fidoni e inevitabilmente salta il derby tra l'Alba Sant'Elia e il Città di Rieti. Gara che verrà recuperata nei prossimi giorni, di sicuro in mezzo alla settimana e Monterotondo 1935 che, per il momento, si riprende la vetta solitaria della classifica. Gli eretini, infatti, approfittando dello stop forzato degli amarantoceleste, sbancano Forano battendo l'Accademia Calcio Sabina in pieno recupero (1-0) riuscendo a ottenere i tre punti necessari per conservare il primato del girone B di Prima categoria.

Una vittoria preziosissima quella dei ragazzi di Attilio Gregori, anche in considerazione del fatto che alle spalle delle due battistrada, il Soratte crolla in casa del Football Jus (4-1), mentre il Fiamignano non va oltre lo zero a zero sul campo dell'Accademia Sporting Roma.

Rinviata anche Casperia-Castelnuovese, mentre gli altri risultati della prima di ritorno sono i seguenti: III Municipio-Ginestra 2-2; Poggio San Lorenzo-Brictense 6-0.

Classifica: Monterotondo 1935 37 punti, Città di Rieti 34, Fiamignano 33, Soratte 31, Castrum Monterotondo 23, Accademia Calcio Sabina, Accademia Sporting Roma e Football Jus 21, Poggio San Lorenzo 18, Casperia 17, III Municipio e Castelnuovese 13, Brictense 11, Ginestra 7, Alba Sant'Elia 5.