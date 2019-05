IL PREMIO ALLA CARRIERA

ULTIMO SALUTO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Lutto nel mondo dello sport reatino: domenica è venuto a mancare Alvaro Martini, un punto di riferimento per la città e per tutti coloro che hanno avuto l’immenso onore di lavorare al suo fianco. Una lunga carriera nei Vigli del Fuoco nonché pilastro del nuoto reatino. La sua attività natatoria inizia nel 1965 e da lì inizia anche la sua collaborazione con la FIN, sezione salvamento, diventandone delegato provinciale.Lo scorso anno, presso il centro Federale di Ostia, gli è stato consegnato un premio per i 52 anni di carriera al servizio dell’attività natatoria reatina (foto). Era presidente del Club Nuoto Rieti, società che amava e che ha seguito fino alla fine sempre con la stessa motivazione e grande dedizione. Un uomo che ha dimostrato l’amore e il rispetto per la propria città vivendone anche l’aspetto politico: è stato infatti per ben due volte eletto consigliere comunale nella giunta Cicchetti. Lui che aveva un occhio attento, discreto e sempre presente ha lasciato un segno importante poiché la precisione era il suo biglietto da visita e la passione che metteva in ciò che faceva gli ha fatto guadagnare la stima e il rispetto di tutti. Ed oggi il Club Nuoto Rieti, la società Aria Sport e tutti i collaboratori si stringono attorno al dolore della famiglia Martini, della moglie e dei figli. Sulla pagina di Aria Sport il saluto ad Alvaro Martini e le condoglianze alla famiglia e al figlio Alessio: “Grazie per tutto quello che ci hai dato. Ciao Alvaro!”I funerali si terranno domani 28 maggio alle 11 presso la Cattedrale di Santa Maria Assunta di Rieti.