Luce e gas ok, lo stadio torna agibile. Riapertura il 22 agosto per il derby Lazio-Roma U17 della Scopigno Cup

RIETI - Lo stadio “Manlio Scopigno” torna a essere a tutti gli effetti un impianto di gioco fruibile per manifestazioni riconosciute dalle varie Leghe e Federazioni sportive. Ad inaugurarlo sarà il derby capitolino under 17 Lazio-Roma del prossimo 22 agosto (ore 15,30 diretta Raisport) che aprirà la 31esima Scopigno Cup. Da mercoledì scorso, infatti, le utenze sono state ripristinate in toto e grazie all'erogazione di energia elettrica e gas (l'acqua già era attiva) gli spogliatoi possono garantire docce calde agli atleti, le torri faro possono garantire partite in orario notturno e tutti, così come negli uffici possono essere utilizzati pc e stampanti per tutte quelle attività che lo richiedono.