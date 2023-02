La Nuova Rieti riprende a correre: battuto Capradosso e vetta consolidata (5-0). Lotto: «Avanti così»

RIETI - Cinque gol per cancellare l'amarezza di Borgorose e blindare a doppia mandata il primato. A Santa Rufina, la Nuova Rieti Calcio chiude il girone d'andata con un sonante 5-0 al Capradosso, mettendo in evidenza un ritrovato stato di forma psicofisico che gli garantisce i tre punti in palio, un confortante +5 in classifica nei confronti dello Stimigliano e la possibilità di allungare ulteriormente il passo nel recupero con la Coresina in programma mercoledì sempre a Santa Rufina (ore 15,30).

Ma tornando allo svolgimento della sfida odierna col Capradosso, partita già in ghiaccio dopo i primi 45' di gioco col gol-lampo di Palluzzi al 6' e il raddoppio di Buzzi al 26'. Nella ripresa, poi, arriva il tris di Alessandrini, il poker di Valentini, mentre la cinquina porta la firma di capitan Tiraferri, che chiude così una gara senza storia, gestita ottimamente dal primo all'ultimo minuto.

«Oggi i ragazzi hanno dimostrato che se durante la settimana si lavora bene, poi la domenica i risultati arrivano - afferma il tecnico Stefano Lotto - A me non serviva una risposta perché so come si comportano, ci dispiace ancora per la settimana scorsa, ma andiamo avanti perché ora ci attendono altre due gare decisive, quella di mercoledì con la Coresina e poi domenica col Montorio Romano».