La Nuova Rieti Calcio è in fuga: batte Monteleone 3-0 e scappa a +10

RIETI - La Nuova Rieti Calcio non si ferma neanche a Monteleone e vince 3-0 nel match della quarta di ritorno. Galvanizzata dal successo contro Poggio Catino sette giorni fa e da una classifica che non solo la conferma in vetta, ma addirittura la vede allungare a +10 in virtù del riposo del Borgorose e del successo del Montorio sullo Stimigliano.

Contro il Real Monteleone la gara inizia bene, ma serve un tempo per sbloccarla: ci pensa Luca Ramazzotti sul finale della prima frazione. Il break di metà gara è solo un passaggio di testimone, perché in avvio di ripresa arriva il bis, stavolta firmato dal difensore Riccardo Alesse. La firma sulla gara è di Cristiano Santoprete: 3-0 alla vigilia della mezzora. Da segnalare che Ramazzotti è a 15 gol in campionato e Santoprete a 10 mentre Alesse ha trovato la seconda rete stagionale.