Un'amichevole con la Lazio allo Scopigno è il sogno della Ssa Rieti

RIETI - E se si giocasse un'amichevole tra la Ssa Rieti e la Lazio di Maurizio Sarri prima.di Ferragosto allo stadio "Manlio Scopigno"? No, non è un qualcosa di irrealizzabile, perché il 13 agosto nel palinsesto dei test estivi biancocelesti, che in origine avrebbero dovuto sfidare la Juventus a Bari o a Cesena, non è stata ancora riprogrammata.



E visti i buoni rapporti esistenti tra Tito Capriccioli, presidente del club rossoblù fresco di promozione in Eccellenza, e Claudio Lotito (originario di Amatrice, laddove torna spesso per qualche giorno di relax), non è da escludere che dopo il test del prossimo 22 luglio contro l'Ascoli, allo stadio "Manlio Scopigno" possa presentarsi una Lazio probabilmente priva di Sergej Milinkovic (a un passo dal trasferimento al Al-Hilal), ma con Ciro Immobile e Luis Alberto in grande spolvero, a una settimana dalla prima di campionato. Capriccioli, dinanzi all'idea di portare la Lazio fresca di qualificazione ai gironi della prossima Uefa Champions League, si è mostrato ingolosito, proprio perché legato al club biancoceleste attraverso canali diretti, gli stessi che qualche settimana fa hanno permesso ai due presidenti di consumare una cena nella Capitale per parlare di affari extra calcistici, ma con un occhio sempre attento al pallone.

Lotito in questo momento è preso dal mercato, ma tra i suoi fidi collaboratori ce ne sono due in particolare (Angelo Fabiani e Marco Canigiani) che conoscono Rieti, lo stadio e tutto ciò che orbita alle pendici del Terminillo e questo aspetto potrebbe essere determinante per affrontare il tema-amichevole e riportare la Lazio in città a distanza di 12 anni dall'ultima volta: in quell'occasione (7 agosto) i capitolini sfidarono i greci dell'Aris Salonicco battendoli 2-0 coi gol di Rocchi e Cissé.



Chiaramente il nodo da sciogliere resta sempre lo stesso: energia elettrica e gas quando verranno riallacciati? Mancano praticamente un mese, non c'è ancora nulla di concreto, ma sia l'organizzazione dell'amichevole, che la sistemazione definitiva dello "Scopigno" non sembrano cose irrealizzabili.