Sfonda parapetto mentre fa manovra in retromarcia e precipita: due le persone ferite

RIETI - Rocambolesco incidente a Lisciano lungo una stradina in pendenza. Un’auto, una Fiat Doblò, butta giù la ringhiera-parapetto e finisce nell’area sottostante. Poteva avere conseguenze ben più gravi per i cinque occupanti di cui due – conducente e passeggero – trasportati in ambulanza dal personale medico del 118 presso il pronto soccorso dell’ospedale San Camillo de Lellis.



Il conducente stava effettuando una manovra di retromarcia quando nel momento di caricare la sterzatura ha urtato il parapetto che ha ceduto facendo sprofondare il mezzo con la parte posteriore nella pertinenza sottostante mentre l’avantreno è rimasto appeso al ciglio stradale della carreggiata sovrastante. Sul posto 118 e una squadra di soccorso dei vigili del fuoco di Rieti. Ultimo aggiornamento: 15:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA