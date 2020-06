RIETI - Incidente tra un'auto e una bicicletta, nel tardo pomeriggio di quest'oggi a Rieti, tra via Borsellino e via degli Elci.



Ad avere la peggio l'uomo in sella alla bici, colpito mentre l'auto era in procinto di svoltare da via Borsellino in via degli Elci. Soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato all'ospedale De Lellis, l'uomo è rimasto però sempre cosciente.



Sul posto, anche carabinieri e vigili del fuoco