Impresa per Angelo Martorelli, dopo 130 km secondo alla “Nove Colli”. Foto. La dedica alla figlia

RIETI – Molto spesso nello sport ci sono delle sfide e questa è una di quelle. Una competizione contro se stessi per raggiungere gli obiettivi, scaricando l’adrenalina sui pedali di una bici da corsa, il sudore che appanna gli occhiali e qualche goccia di pioggia che prova a fermarti. Davanti a te la strada e qualche ostacolo, il resto lo racconta la storia. E il 24 settembre, il reatino Angelo Martorelli ha scritto il suo nome sulla "Nove Colli".

Infatti, Martorelli, grande ciclista reatino e maestro di sci, è arrivato secondo nella 130 km, con più di tre ore di pedalata, nella gara che parte dal mare e arriva nelle colline emiliane.

La corsa tradizionale è nata nel lontano 1970 e ogni anno vede amatori e professionisti sfidarsi in questa bellissima impresa.



Quest’anno la Nove Colli era stata rimandata per l’alluvione che colpì l’Emilia-Romagna a maggio, ieri la grande festa con una parte dell’incasso mandato in beneficenza per aiutare le zone alluvionate.



Ieri, 24 settembre, la grande giornata che con il successo di Angelo Martorelli, porta un po’ di Rieti nella corsa ciclistica più importante dell’Emilia – Romagna. La vittoria ha una dedica speciale, alla figlia di Angelo, Sole. Che nei mesi scorsi e anche ieri è mancato in questa regione ma con la speranza che possa splendere di nuovo.



«Auguri amore mio – questo il post su Facebook di Angelo Martorelli – ieri ti ho promesso che ti avrei portato il premio, ogni promessa è un debito. Avevo paura di fallire e questo mi ha portato ad andare all’attacco dopo la prima salita. Rimanendo poi da solo al comando dopo il Barbotto. Ci è mancato veramente poco – continua Martorelli – per rendere tutto perfetto. Ma oggi voglio solo essere orgoglioso di me stesso».