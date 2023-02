Gol d'autore per il sabino Emanuele Valeri ma a Torino la Cremonese non va oltre il 2-2

RIETI - Emanuele Valeri, che gol! Il difensore della Cremonese, le cui radici paterne risiedono a Cottanello, al 74' del monday night della 23esima giornata della Serie A Tim, giocato all'Olimpico di Torino tra i granata e i grigiorosso, s'avventa su un pallone vagante al limite dell'area di rigore e con una sassata micidiale fa fuori il portiere del Torino Milinkovic-Savic portando momentaneamente in vantaggio la Cremonese (1-2). Peccato per la rete di Singo che al 78' ristabilisce la definitiva parità (2-2) togliendo ai lombardi la gioia della prima vittoria stagionale in campionato, che avrebbe portato proprio la firma dell'ex terzino del Fc Rieti.



Per Valeri si tratta del suo terzo centro stagionale, dopo quello di Bergamo nell'1-1 con l'Atalanta e il rigore realizzato in Coppa Italia nell'ottavo di finale del San Paolo contro il Napoli, nel 5-4 che ha qualificato la Cremonese ai quarti dove ha poi eliminato anche la Roma conquistando la semifinale con la Fiorentina.