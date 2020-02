RIETI - Un'altra multa è arrivata a pesare nelle casse della Npc Rieti, unica società sanzionata in serie A2 al termine della venticinquesima giornata. Gara maschia in campo e accesa sugli spalti quella con la 2B Control Trapani, che non è passata inosservata alla terna arbitrale. Questo il comunicato del giudice sportivo Andrea Tarazza: «ammenda di euro 500 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri e ai tesserati della squadra avversaria, e in una occasione anche sporgendosi dalle transenne [art. 27,4b RG rec.,art. 24,4 RG]». Ultimo aggiornamento: 13:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA