Fedeli vende la Samb e mette nel mirino L'Aquila. Un ritorno a Rieti? «No, grazie»

RIETI - Dopo cinque stagione, Franco Fedeli saluta la Samb. L'ex patron del Rieti, infatti, giovedì ha ceduto il club rossoblù al musicista italo-argentino Domenico Serafino per una cifra che si aggira intorno ai 650mila euro. Con lui lontano dal "Riviera delle Palme" anche l'unico reatino dello staff dirigienziale, il segretario Giancarlo Palma che nell'estate di cinque anni fa decise di seguire Fedeli a San Benedetto del Tronto dove, negli anni, oltre a vincere un campionato di serie D ha avuto la possibilità di vivere una C di primissimo livello.

Nuovi obiettivi

Ma Fedeli ed il calcio è un capitolo ormai chiuso? A sentir parlare l'imprenditore romano, sembra proprio di no: «Vediamo, mi sto guardando intorno - dice - a me piace vincere, sennò non mi diverto. Ci sono delle cose in ballo, sto valutando». Valutazioni di spessore quelle di Fedeli, perché se da un lato "sogna" di poter approdare a Siena - che attualmente milita in serie D -, dall'altro ha messo nel mirino il L'Aquila dove, nonostante l'Eccellenza, potrebbero esserci i presupposti per restituire al capoluogo della regione abruzzese, i fasti di una volta. E' assai probabile che tra la richiesta di 2,5 milioni di euro fatta dalla presidentessa Adone per rilevare il Siena e la possibilità di investire su una piazza come L'Aquila (anche più vicina al suo quartier generale nella Capitale), Fedeli possa optare per il club rossoblù.

«Rieti? No, grazie»

Nelle ultime ore, però, erano circolate voci ed indiscrezioni anche su un suo possibile (quanto clamoroso) ritorno a Rieti: se ne sarebbe parlato a margine della trattativa chiusa con Serafino l'altro giorno, ma a sgomberare il campo dai dubbi è lo stesso Fedeli. «Ritornare a Rieti? Non ci penso proprio. Io solitamente non torno dove sono stato già: se resto nel calcio ho altri obiettivi».

