RIETI - Il conto alla rovescia sta per terminare. Domani, sabato 29 giugno, dalle 18, il famoso rapper Emis Killa sarà a Rieti per il firmacopie del suo nuovo album "Supereroe bat edition". L'appuntamento è al negozio "Maistrello Musica" in via delle Orchidee 6.



Dopo il buon successo ottenuto con la presenza del cantante Zoda venerdì scorso, il noto esercizio commerciale reatino si prepara ad accogliere un artista molto conosciuto ed apprezzato soprattutto dai più giovani.



Tutte le informazioni per accedere all'evento sono consultabili sulla pagina Facebook "Maistrello Musica". © RIPRODUZIONE RISERVATA