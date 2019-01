© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Questa mattina, 15 gennaio, l'Asd "Amici di Peppe ", associazione che da anni organizza il Memorial Gasperini, ormai un classico nel precampionato della Npc, ha presentato al sindaco Antonio Cicchetti, la richiesta di intitolazione di una via o piazza a Elio Pentassuglia, l'indimenticabile coach della Sebastiani.Nello scorso settembre, l'associazione era presente a Brindisi, per il Memorial Pentassuglia, dove prima della sfida amichevole tra Npc e i padroni di casa, era stata stata consegnata una copia della Coppa Korac vinta dal coach nel 1980 ed alcune foto risalenti al periodo reatino del tecnico brindisino.Per l'intitolazione ci sono tutti i requisiti, fanno sapere dall'associazione, che nel comunicato spiega: «Il basket per Rieti è un importante fenomeno sportivo, che ha da sempre forti riflessi sociali. In tale contesto la scrivente Associazione, facendosi portavoce delle numerose istanze presentate in questi anni dagli appassionati che animano il PalaSojourner e le palestre di Rieti, formalizza un'istanza per intitolare una via/piazza a Elio Pentassuglia, mitico allenatore della Sebastiani "targata" Arrigoni, vincitrice della Coppa Korac 1980, deceduto in un incidente stradale nei pressi di Monopoli il 31 ottobre 1988. Il curriculum, la professionalità e l'onestà di " Big Elio", com'era affettuosamente conosciuto nel mondo del basket, rappresentano gli elementi richiesti nella normativa vigente ( R. D. L. 10 maggio 1923n. 1158 e ss.mm.ii.) per la intitolazione suindicata.»