Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

Real Monterotondo

Valle del Tevere

RIETI – Trasferta negativa per la Valle del Tevere nella tredicesima giornata di ritorno del campionato regionale di Eccellenza. I biancoblu guidati da Stefano Scaricamazza vengono sconfitti per 2-1 dal Real Monterotondo e ne approfittano i diretti concorrenti del Team Nuova Florida che espugnano il campo del Ronciglione ed aumentano il vantaggio in classifica sulla formazione sabina. Sarà comunque molto importante il risultato che la Valle del Tevere riuscirà a cogliere mercoledì prossimo contro l’Unipomezia nel turno infrasettimanale, quando il Team Nuova Florida dovrà osservare lo stop dovuto al ritiro del Città di Palombara.Oggi al campo Pierangeli di Monterotondo Scalo, dopo un primo tempo senza particolari emozioni, la Valle del Tevere subisce al 25’ della ripresa il gol di Collacchi su calcio di punizione e dopo quattro minuti il raddoppio di Lalli su calcio di rigore. Nei minuti finali Danieli riaccende le speranze per i sabini con un bel gol ma il risultato non cambia più ed i padroni di casa conquistano l’intera posta.«Una partita combattuta tra due squadre che meritano l’alta classifica e decisa da due episodi. Nel finale siamo stati bravi a riaprirla con la rete di Danieli ma non è bastato. Restano adesso quattro gare in cui daremo il massimo, a cominciare dalla prossima di mercoledì contro l’Unipomezia, poi si vedrà quanto potremo raccogliere al termine di una stagione comunque di alta qualità».: Santi, Piras, Passeri, Blasi, La Rosa, Lalli,Palma, Abbondanza, Fiorucci, Collacchi, Lupi. A disp. Sbraga, Francisci, Giuliani, Pascu, Albanesi, Menicucci, Nardecchia, De Dominicis, Sofia. All. David Centioni: Aniello, Paletta, Grizzi, Fiorentini, Bianchi, Nardi, Giurato, Gomez, Danieli, Macrì, Passiatore. A disp. De Vellis, Giustini, Galanti, Ceccarelli, Manga, Pileri, Hrustic, Jammeh, Mamarang. All. Stefano Scaricamazza: Mescoli di Modena (Guglielmi di Albano Laziale e Conti di Roma2): 25’ st Collacchi, 29’ st Lalli (rig.), 43’ st Danieli: espulsi 41’st Giustini e La RosaAstrea-Almas Roma 1-0Campus Eur-Atletico Vescovio 1-0Cynthia-Civitavecchia 1-1Montalto-Sporting Genzano 0-0Montespaccato-Bricofer Casal Barriera 0-1Ronciglione United-Team Nuova Florida 1-2Unipomezia-Villalba OM 0-2Team Nuova Florida 64Valle del Tevere 59Astrea 57Real Monterotondo 56Montespaccato 47Eretum Monterotondo 46Unipomezia 43Sporting Genzano e Campus Eur 39Bricofer Casal Barriera 35Villalba OM 34Cynthia 32Montalto 27Civitavecchia, Atletico Vescovio 25Ronciglione United 24Almas Roma 13