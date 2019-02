I COMMENTI

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

Eretum Monterotondo

Valle del Tevere

RIETI – La quinta giornata di ritorno del campionato regionale di Eccellenza soddisfa in parte la Valle del Tevere che pareggia per 0-0 in trasferta al Cecconi con l’Eretum Monterotondo e mantiene la testa della classifica del girone A con quattro punti di vantaggio sul Team Nuova Florida che, dopo la sconfitta odierna subìta dall’Astrea ad opera del Cynthia, rimane la vera antagonista dei biancoblù. L’episodio su cui la formazione sabina recrimina è quello di un gol annullato a Gomez nel primo tempo ritenuto regolare dalla formazione guidata da Stefano Scaricamazza. Da segnalare la grande occasione capitata a Macrì nei minuti finali dell’incontro con il pallone respinto sulla linea di porta da un difensore avversario.«E’ stata una gara, come previsto alla vigilia, molto impegnativa e non è stato facile affrontare un avversario che ha un organico costruito per primeggiare e che sicuramente reciterà in questo campionato un ruolo importante. Alla fine è venuto fuori un pareggio che ci va decisamente stretto, anche se come prestazione possiamo ritenerci soddisfatti, pur con qualche episodio interpretato a nostro sfavore come quello del gol annullato a Gomez».: Alessandri, Milozzi, Pasqui, Sganga, Calabresi, Razzini, Palmerini, Mastrantoni, Guidotti, Mereu, Toscano. A disp. Mosciatti, Tiscione, Romano, Trincia, Bornivelli, Lupo, Fabrizi, Di Ludovico, Fioravanti. All. Gregori: Aniello, Paletta, Grizzi, Fiorentini, Bianchi, Passiatore, Macrì, Gomez, Danieli, Jammeh, Manga. A disp. De Vellis, Giustini,Galanti, Lelli, Benedetti, Mamarang, Pileri, Hrustic, Giurato. All. Scaricamazza: Lupinski di Albano Laziale (Gentilezza di Civitavecchia e Crescenzio di Aprilia)Almas Roma-Bricofer Casal Barriera (alle 15)Astrea-Cynthia 0-2Campus Eur-Montespaccato 1-4Montalto-Real Monterotondo (alle 15)Ronciglione United-Atletico Vescovio 0-0Sporting Genzano-Civitavecchia 1-4Team Nuova Florida-Villalba OM 5-2Valle del Tevere 48Team Nuova Florida 44Astrea 39Eretum Monterotondo 35Real Monterotondo 34 (*)Montespaccato 33Unipomezia 32Campus Eur 30Sporting Genzano 26Villalba OM 24 (*)Bricofer Casal Barriera 22Montalto (*), Atletico Vescovio 21Cynthia 20 (*)Civitavecchia, Ronciglione United 17Almas Roma 10(*) una gara da recuperare