di Renato Leti

RIETI – Nella quattordicesima giornata di ritorno del campionato regionale di Eccellenza la Valle del Tevere affronterà domani alle 16.30 al Comunale di Forano il Tolfa Calcio con l’obiettivo di cogliere quei tre punti che comporterebbero la salvezza. All’andata la formazione guidata da Stefano Scaricamazza s’impose in trasferta per 1-0 con un gol realizzato da Jacopo Bornigia (tornato poi all’Atletico Vescovio). Attualmente il Tolfa Calcio, con 27 punti in classifica insieme a Boreale Don Orione e Real Monterotondo Scalo, è in piena zona pericolo e punterà ad un risultato positivo ma i padroni di casa ce la metteranno tutta per riscattare le ultime due sconfitte rimediate con Ladispoli e Vis Artena.



LE ASPETTATIVE

Stefano Scaricamazza, tecnico della Valle del Tevere

«Con una vittoria saremmo a posto sia per la classifica che per il morale della squadra e potremmo affrontare le restanti tre partite senza troppi patemi d’animo. Puntiamo ad un successo anche per dedicarlo ai nostri tifosi che nelle gare disputate in casa non ci hanno mai fatto mancare il loro sostegno e finora abbiamo ottenuto risultati migliori in trasferta piuttosto che al Comunale di Forano: potrebbe essere l’occasione buona per dedicare i tre punti proprio a coloro che sono stati sempre vicini alla società».



COSI' IN CAMPO

Valle del Tevere : Zonfrilli, Nocelli, Renelli, Visone, F. Bianchi, Nardi, Mamarang, Giurato, Danieli, Giannetti, Grizzi. All. Stefano Scaricamazza

Tolfa Calcio : D.Boriello, Grifoni, Mojoli, Mecucci, Palmisani, F.Boriello, Rossi, Compagnucci, Bonaventura, Chierico, Perfetti. All. Paolo Caputo

Arbitro : Gavini di Aprilia (Aiossa di Aprilia e Jorgji di Albano Laziale)



ALTRE GARE, XIV RITORNO (ore 11)

Boreale Don Orione-Lepanto

Città di Ciampino-Atletico Vescovio

Cynthia-Eretum Monterotondo

Ladispoli-Vis Artena

Pol.Monti Cimini-Civitavecchia

PC Tor Sapienza-Monte Grotte Celoni

Real Monterotondo Scalo-Astrea

Unipomezia-Crecas



CLASSIFICA

Vis Artena 63

Ladispoli 61

Astrea 59

Crecas 53

Unipomezia 50

Eretum Monterotondo 49

Città di Ciampino 48

Cynthia 45

Valle del Tevere 38

Monte Grotte Celoni 37

Lepanto, Civitavecchia 34

Atletico Vescovio 32

PC Tor Sapienza 28

Boreale Don Orione, Real Monterotondo Scalo, Tolfa Calcio 27

Pol.Monti Cimini 25



Arbitro ALESSANDRO VALLOCCHIA

Nona presenza stagionale in Eccellenza per l’arbitro reatino Alessandro Vallocchia: nel girone A dirigerà Città di Ciampino-Atletico Vescovio, coadiuvato da Conti di Roma2 e Aceti di Cassino.







Sabato 21 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:35



