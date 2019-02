L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE

RIETI - Il Comune di Rieti chiede di poter mantenere in essere il rapporto contrattale già vigente con la dirigente del settore Finanziario, Maria Grazia Marcucci, e il comandante della Municipale, Massimo Belli, per il tempo necessario a indire una nuova procedura di selezione dei dirigenti.E’ quanto è merso dalla delibera pubblicata il 21 febbraio scorso da Palazzo di Città, che allega anche la tabella con le stime della capacità assunzionale lorda prevista per il 2019 dal Comune di Rieti, pari a un milione e 333mila euro, cifra contro cui si scaglia la rabbia dei vincitori dell’ormai noto «concorsone» Ripam, che sono ancora in attesa della sentenza del Tar sull’azione del Comune di non assumere gli aventi diritto.Si ingarbuglia ancora di più la vicenda dei due dirigenti comunali decaduti, Marcucci e Belli, entrambi ex articolo 110, il cui contratto a tempo determinato è stato considerato risolto di diritto dal parere del ministero dell’Interno.Oggi test importante in consiglio comunale.