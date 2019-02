SECONDO QUARTO

Ultimo aggiornamento: 19:25

RIETI - Nonostante gli infortuni, nonostante la sfortuna, la Zeus Npc Rieti vuole continuare a stupire, questa sera si torna in campo, al PalaBianchini di Latina, per la settima di ritorno.11'- Si riparte dal più 5 per i pontini.10'- Si torna in campo Jones serve Nikolic, che perde palla, la Zeus rimane in attacco con Bobby Jones, che dalla lunetta fa 1/2. Termina il primo quarto 21-169'- Tomasini lasciato solo tira allo scadere, ma la tripla non viene convalidata, ancora protagonista il numero 5 amarantoceleste che recupera palla, costruisce un buona azione, tira dalla lunga ma fallisce la conclusione. I padroni di casa, si rendono protagonista prima con Tavernelli, perfetto da tre e subito dopo con Lawrence, che costringe Rossi al time out.7'- Ritmi alti da entrambi le parti, Carlson commette il suo secondo fallo. La Zeus tiene bene in difesa, e ottiene un altro possesso. Su tiro di Jones, capitan Gigli d'esperienza prende posizione su Allodi, costringendolo al fallo. Primo giro in lunetta per Latina, che fa 2/2. Gira bene l'attacco reatino, bell'azione tra Tomasini e Toscano che trovano Gigli, non sbaglia in area l'ex Virtus Roma. A Gigli risponde subito Allodi, che trova altri due punti. Jones trova la parità, Gramenzi per limitare i lunghi reatini inserisce anche Cucci. Toscano attacca il ferro, si gira e mette due punti, dall'altra parte Cucci trova due tiri liberi. Rossi inserisce Nikolic, al posto di un buon Gigli. Cucci dalla lunetta trova il sorpasso. 16-153'- Si parte, palla a due a Latina, che manda in contropiede Baldassare, subito a segno. Risponde subito la Zeus con Gigli. Per la Npc libero dall'arco Toscano, che fallisce la tripla, mentre per Latina segna da tre Carlson. Reagisce Casini che riporta i suoi vicino ai pontini. Siamo sul 7-6.Lawrence Carlson Allodi Fabi BaldassarreTomasini Casini Toscano Jones GigliTrasferta insidiosa per i reatini, in un campo che non porta particolare fortuna agli amaranocelesti, orfani di Adegboye, e anche di Carenza, avranno di fronte la formazione di Franco Gramenzi, che dopo un ottimo girone d'andata, dove la Benacquista ha centrato la qualificazione in Coppa Italia, ha perso punti fondamentali nel ritorno.Insomma una Zeus Npc non ha al top, ma che può regalare l'ennesima impresa al suo pubblico, oggi presente in massa nel capoluogo pontino.4 Lawrence, 5 Carlson, 8 Tavernelli, 9 Cassese, 10 Fabi, 11 Baldassarre, 18 Allodi, 23 Jovovic, 32 Cucci, 35 Ambrosin. All. Gramenzi.1 Berrettoni, 5 Tomasini, 6 Casini, 7 Toscano, 11 Conti, 12 Gigli, 14 Jones, 23 Nikolic, 32 Bonacini. All. Rossi.Yang Yao (Vr), Buttinelli (Rm), Triffiletti (Me).