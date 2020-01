TERZO QUARTO

RIETI - Turno infrasettimanale nella V di ritorno in serie A2, la Zeus Npc Rieti fa visita alla Benacquista Latina, per un derby laziale fondamentale in chiave playoff.Al 3’: Si torna in campo, Ancellotti si iscrive a referto, buon avvio di Latina che con Pepper torna a ruggire, l’ex Rieti infila una bomba delle sue ed è meno 9 per i pontini. Ancora l’asse Raffa-Cannon, l’esterno trova liberissimo l’ex Agrigento, che da vicinissimo non può sbagliare. Siamo sul 36-48.Al 10’: Cassese accorcia le distanze, ma Vildera lì sotto è un fattore: sesto rimbalzo catturato. Cannon torna in campo e rifila subito due punti, Gramenzi chiama il secondo time out. Rieti vola sul +10, Rossi spende il primo time out della sua partita, c’è da gestire al meglio l’ultimo possesso. Pazzesco Raffa, si prende il canestro più il libero aggiuntivo, messo a segno. Siamo sul 31-44.Al 7’: Vildera è una presenza costante, già 8 i suoi punti, a metà gara Rossi lancia in campo anche Zucca. Raucci punisce da 3, Vildera tocca la doppia cifra, gran partita del capitano. Antisportivo fischiato a Musso, Stefanelli in lunetta è preciso, che mette anche altri due liberi per via del bonus. Siamo sul 29-35.Al 3’: Moore apre la seconda frazione, Fumagalli scarica per Raffa, ma l’ex Legnano non va a segno da 3. Rossi fa rifiatare Cannon, reinserisce Vildera e tiene in campo Nikolic, che liberissimo non fallisce una tripla. Raucci dalla lunetta trova la parità, semigancio vincente di Vildera e Rieti torna a segnare nella seconda frazione. Gran lavoro di Filoni, perfetto in difesa, corre in attacco ed è + 4. Siamo sul 29-25 per Rieti.Al 10’: Pepper accorcia le distanze, dentro Raffa e Nikolic. Raffa e Cannon portano la Zeus sul +5 e Gramenzi chiama time out. Rieti attacca male, ultimo possesso di Latina con Musso che allo scadere segna e porta i pontini sul 20-23.Al 7’: Passera ha spazio e trova la parità, ma è botta risposta tra le due squadre: si accende Cassese per Latina, Vildera segna altri due punti, va a bersaglio anche Stefanelli, che attacchi in questa fase. Scarico perfetto di Passera per Cannon, +3 Rieti, siamo sul 16-19.Al 3’: Rossi si affida a Passera, Stefanelli, Filoni, Cannon e capitan Vildera, ma è l’ex di turno Pepper a sbloccare subito le marcature con un giro dorsale perfetto. Immediata la replica di Cannon, che appoggia a canestro e trova anche il libero aggiuntivo, ma Latina parte bene e trova subito il 4-3. Si scalda Dalton Pepper, bomba dall’angolo e settimo punto personale, Latina guida 9 a 7.3 Moore, 5 Musso, 7 Cassese, 8 Di Pizzo, 9 Romeo, 10 Pepper, 13 Bolpin, 20 Raucci, 45 Ancellotti. All. Gramenzi1 Stefanelli, 2 Fumagalli, 3 Passera, 5 Cannon, 8 Vildera, 11 Raffa, 16 Zucca, 23 Nikolic, 75 Filoni, 97 Fornara. All. RossiDionisi (An), Pellicani (Go) e Barbiero (Mi)