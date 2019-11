© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Tra i sette concorrenti rimasti a contendersi X Factor 2019, c'è anche il cantante reatino Davide Rossi, che stasera (diretta su Sky Uno, ore 21:15) è pronto ad affrontare il quinto degli otto "live" del talent.Dopo il superamento dello step eliminatorio della scorsa settimana grazie ad una grande interpretazione di "Don't stop me now" dei Queen, stavolta, come tutti gli altri artisti ancora in gara, il giovane cantautore dovrà esibirsi con un suo inedito, debuttando ufficialmente nel mercato discografico italiano. In particolare, il brano di Davide si chiama "Glum" ed è stato scritto da Roberto Vernetti e Michele Clivati.Rispetto alle edizioni passate, il quinto "live" di X Factor 2019 presenta una novità importante, chiamata "Out now": al termine della puntata, il televoto decreterà il concorrente destinato ad andare al ballottaggio, ma nessun cantante in gara verrà eliminato. L'ultimo scontro si terrà, infatti, solo durante il sesto "live", in cui il concorrente che avrà ricevuto meno voti nel corso della quinta puntata sfiderà il concorrente il cui inedito avrà avuto il minor numero di ascolti e download sulle varie piattaforme digitali. Chi avrà la meglio, approderà in semifinale.Visto il regolamento di stasera, Davide avrà, quindi, bisogno di un doppio aiuto da parte dei suoi fan, che, oltre a sostenerlo con il proprio voto, dovranno ascoltare e scaricare il suo tanto atteso inedito. Le modalità per supportare Rossi sono, come sempre, riassunte nel seguente link: https://www.google.com/amp/s/xfactor.sky.it/2019/10/23/come-votare-concorrenti-x-factor amp.«Sono carico e non vedo l'ora di salire sul palco della Candy Arena - ha dichiarato Davide a "Il Messaggero" - Durante questa settimana mi sono preparato molto, cercando di curare ogni minimo dettaglio. Nel frattempo, ringrazio già da ora tutti quelli che saranno felici di sostenermi con il loro prezioso supporto. Sto ricevendo tanti messaggi di incoraggiamento che porterò sempre nel cuore».