“Dante's Infernus”: su YouTube l'originale video dei ragazzi del “Calcagnadoro”

RIETI - Una reinterpretazione personale dei momenti salienti di famosi canti dell'inferno dantesco, insieme a disegni, sonorità e sceneggiature innovative. Così può essere descritto in poche parole il video "Dante's Infernus", realizzato dalla classe 3A del Liceo Artistico "Antonino Calcagnadoro" e pubblicato su YouTube in occasione del "Dantedì" del 25 marzo.

APPROFONDIMENTI RIETI Le immagini

La classe reatina, composta da studenti divisi tra gli indirizzi "audio-visivo multimediale", "arti figurative" e "grafica e design", ha realizzato il filmato dopo uno studio approfondito dell'inferno dantesco durante le ore di italiano, dimostrando grande dedizione e sinergia. In particolare, confrontandosi in team, gli studenti hanno avuto l'occasione di immaginare un nuovo modo di vedere la Commedia, facendo uso del plurilinguismo dantesco e anche di un linguaggio comico. Notevole è stato poi anche l'impegno in fase di realizzazione dei disegni, del video-making e della modulazione delle tracce audio.

«Desidero ringraziare tutti i ragazzi per l'eccezionale lavoro svolto - ha dichiarato a "Il Messaggero" la professoressa di italiano degli alunni, Elisa Giovannini - Il filmato si propone di offrire una rivisitazione in chiave moderna dell'opera dantesca ed è il frutto di tanta creatività e voglia di mettersi in gioco. Collaborazione, spirito di sacrificio e voglia di imparare hanno portato ad un ottimo risultato finale, di cui la scuola è senz'altro orgogliosa».

Tante ore, quindi, dedicate ai testi e alla realizzazione del video, ma fortunatamente non è mancato il divertimento. «È stata un'esperienza davvero entusiasmante e piacevole - ci ha raccontato Edoardo Maria Giordani, studente che si è occupato dell'attività di coordinamento - Non nascondo che, insieme ai miei compagni, abbiamo vissuto momenti di stress, ma, con un po' di sforzo e soprattutto voglia di fare, siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo e ne siamo molto felici».

GLI STUDENTI PROTAGONISTI DI" DANTE'S INFERNUS"

Soggetto e ideazione: Edoardo Maria Giordani, Valeria Tagliaccica, Gaia Bilardi, Elettra Massini

Animazioni: Simon Emanuel Badea

Montaggio: Alessandro Seghini, Gabriele De Marco

Voci

Dante: Alessandro Seghini

Beatrice: Ariana Fejzulahi

Amica di Beatrice 1: Lucrezia Ria

Amica di Beatrice 2: Federica Angelucci

Guido Cavalcanti: Filippo Crescenzi

Virgilio: Octavian Ginu

Caronte: Emanuele Fornari

Francesca: Valeria Tagliaccica

Ulisse: Mirko Marianeschi

Lucifero: Alexander Erick Rubbi

Link al video YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=3UF34zrRqbA

Ultimo aggiornamento: 12:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA