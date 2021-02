«Altro che paura, non ci ho dormito la notte per la contentezza», dice Vincenzina di Contigliano, 85 anni portati splendidamente e il ticket numero 11. Lei è una dei circa cento over 80 che ieri hanno ricevuto il vaccino contro il Covid nel maxi centro realizzato a tempo di record da Asl Rieti e Fondazione Varrone negli spazi dell'ex Bosi, alle porte del nucleo industriale cittadino. Una struttura che rappresenta un unicum nel Lazio, seconda - ma solamente come metratura - a quella di Fiumicino. La giornata inaugurale è una festa, per gli anziani e per i loro accompagnatori, «mamma ti aspetto fuori, vedrai che è un attimo e ci togliamo il pensiero».



IL RACCONTO



Federica Evangelista, infermiera da un ventennio e ora dirigente sanitaria, si è occupata di formare il team di vaccinatori specificatamente per la fascia anziana e per la somministrazione del farmaco Pfizer, che necessita di particolare accortezza. «Oltre a coloro che inoculano il vaccino abbiamo un infermiere che registra i dati e altri due che si occupano dell'accoglienza». Un'accoglienza sia psicologica che materiale che si rivela fondamentale. «Anche per questo il personale ha seguito un corso di prima emergenza e siamo forniti di un'attrezzatura per affrontare ogni eventualità», spiega Evangelista, presentando il suo giovanissimo team. «Un gioco di squadra in cui nessuno si è tirato indietro», ricordano Asl e Fondazione Varrone prima del taglio del nastro.

«Il problema si è posto da una chiacchierata con il direttore generale della Asl di Rieti, Marinella D'Innocenzo - osserva il presidente della Fondazione Varrone, Antonio D'Onofrio - in cui è stato chiaro che le vaccinazioni antiCovid non potevano svolgersi insieme ai normali prelievi, ma era necessario un posto alternativo». Detto, fatto. I locali dell'ex industria di legname Bosi, fino a neppure un mese fa archivio dalla Fondazione, vengono svuotati e adibiti a centro vaccinale in tre settimane. «Un'apertura del centro che è un ulteriore segnale di speranza per uscire al più presto dall'emergenza», commenta D'Innocenzo. Grazie alla sinergia di enti, ditte, forze dell'ordine e con la massima collaborazione e un costo zero per la sanità pubblica, nel centro Covid di 540 mq, si potranno effettuare circa 450 vaccinazioni al giorno, all'interno di dieci box ambulatoriali e due grandi sale d'attesa, con parcheggi esterni a cui ha provveduto la Provincia.

Ora si pensa agli over 80, poi si andrà avanti man mano: «L'obiettivo, con le quantità di dosi di vaccino a oggi disponibili e garantendo sempre la seconda dose, è di concludere gli over 80 entro i primi giorni di maggio», afferma l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. «Questa struttura, realizzata in tempi brevissimi, suggerisce che la speranza della vita può aiutarci a fare cose urgenti bene e prima possibile», dice il vescovo Domenico Pompili prima della benedizione, mentre all'interno si lavora senza sosta. «Rieti, che è stata spesso vittima di interdizioni dovute a gelosie tra i rappresentanti degli enti, oggi riscopre le ragioni di un lavoro comune», commenta il sindaco Antonio Cicchetti. Lavinia, 86enne della frazione Sant'Elia, resta in attesa del suo turno. «Paura? E di che? Lo facessero tutti». Nel frattempo attende anche Dario di Greccio: «Ho subito chiesto al medico di famiglia, è un atto di rispetto verso il prossimo, un dovere per tutelare i nostri cari». Poco più in là, ci sono Nunzio Petrongari di Cittaducale, e Teofile Girolama di Castel Sant'Angelo: in coppia, oltre due secoli, cento anni lui, centodue lei. Auguri.





