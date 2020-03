Ultimo aggiornamento: 14:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - "Nel comune di Borbona sono state poste in isolamento domiciliare, presso la propria abitazione, tre persone, a seguito del risultato di positività di uno dei componenti di questo nucleo familiare, in particolare è risultata positiva una persona riconducibile ai focolai delle Strutture di assistenza per anziani di Rieti e Contigliano" a dare la notizia l'amministrazione comunale che ha attivato immediatamente tutta l'assistenza necessaria al nucleo famigliare."Al momento la situazione è costantemente monitorata e non risulta necessario adottare ulteriori provvedimenti. Invitiamo tutti i nostri cittadini alla calma e a non generare allarmismo" spiega ancora il sindaco Maria Antonietta Di Gaspare.L'appello è alla popolazione, a mantenere la calma, non cercano informazioni fuori dai canali istituzionali. "L'importante è restare a casa e muoversi solo per stretta necessità" ribadiscono dal Comune di Borbona.